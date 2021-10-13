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В России появились ноябрьские каникулы
13 октября, 2021 10:18
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В России появились «ноябрьские каникулы». Число выходных увеличилось за счет переноса выходного со 2 января на 5 ноября.
В итоге россияне будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября. Длинным выходным будет предшествовать короткий рабочий день.
Об этом пишет «Российская газета». Издание разъясняет, что День народного единства в этом году выпал на четверг - 4 ноября. 5 число - выходной за счет переноса, дальше идут суббота и воскресенье.
Юрист Иван Соловьев напомнил, что если отпуск выпадает на праздничные дни, то продлевается на их количество. За счет ноябрьских каникул он может увеличиться на один день.
Ранее власти России окончательно определили даты выходных в 2022 году. Так, в январе россияне будут отдыхать девять дней.
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