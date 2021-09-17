Девять дней каникул в январе: власти России окончательно утвердили даты выходных
Девять выходных в январе, три в марте, трехдневная рабочая неделя в мае и выходной 31 декабря. Так выглядит производственный календарь на 2022 год, который сегодня утвердило правительство России.
Власти перенесли выходные 1 и 2 января, выпавшие на нерабочие праздничные субботу и воскресенье, на 3 и 10 мая. В итоге новогодние выходные продлятся 10 дней (включая нерабочее 31 декабря).
Майские праздники утвердили таким образом, что получится по четыре выходных в каждый временной интервал: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10.
Выходные в марте продлятся с 6 по 8. В феврале нерабочим будем 23 число. Выходные в июне с 11 по 13 и в ноябре с 4 по 6 сохранились. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предлагал продлить выходные работающим пенсионерам с 27 декабря по 9 января.