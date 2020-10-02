В России подтвердили новую волну мобилизации врачей в «красные зоны»

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В московской больнице подтвердили новую волну мобилизации медработников на борьбу с коронавирусом. Врачи столкнулись с повторением проблемы, о которой говорили летом - руководство не составляет с работающими в «ковидных» отделениях дополнительные контракты на выплаты за опасную работу и денежной компенсации в случае заражения.

О том, что медработников начали привлекать к работе в «красных зонах», сообщил президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин. По его словам, летом «был небольшой перерыв».

Гальперин рассказал, что многие врачи не получили ни выплат, ни компенсаций за работу с коронавирусными больными. Он напомнил, что при переводе сотрудника в коронавирусное отделение руководство должно составлять дополнительный договор, который будет гарантировать выплаты надбавок и компенсаций.

В разговоре с «Открытыми медиа» он отметил, что нередко люди начинают увольняться из-за подобных обманов.

Ранее в Санкт-Петербурге насчитали 500 заразившихся медиков, которые не получили компенсации.

В конце сентября президент России Владимир Путин согласился на ухищрения при доплатах врачам.