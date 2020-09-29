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Президент России Владимир Путин заявил о том, что он согласен с доплатами врачам, работающим с коронавирусными больными, по фактически отработанному времени. При этом действующая схема доплат должна быть продлена еще на месяц.

Сейчас в России, согласно «РБК», за работу с коронавирусными больными врачи получают доплату в размере 80 тыс. руб. в месяц. Медперсоналу среднего звена выплачивают дополнительно 50 тыс. руб., персоналу младшего звена - 25 тыс. руб.

Вместо действующих выплат правительство предлагает установить доплаты в соответствии с фактически отработанным временем.

«Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. Исходя из такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом если врач вырабатывает больше, чем 21 смену, то соответственно осуществляется большая выплата», — пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент отметил, что ему известно об обсуждении такой схемы оплаты с «представителями врачебного сообщества». Он не против ввести оплату по фактически отработанному времени, но действующая система должна быть продлена на месяц.

«Если действительно люди считают, что предлагаемый Правительством вариант является даже более социально справедливым, пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и которые действуют до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре, в Москве, нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как Вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества», — сказал президент.

Отметим, что ранее Владимир Путин выражал недовольство по поводу того, что региональные власти назначали доплаты врачам за работу с больными COVID-19 по фактически отработанному времени.

«Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет», — цитирует майское заявление президента «РБК».