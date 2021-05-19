В России почти в два раза увеличилось количество должников

Люди

Почти 7 миллионов россиян имеют задолженность перед государством.

Из-за этого они не смогут пересечь границу страны. Как отмечают эксперты, еще десять месяцев назад таких должников было около 4 млн. Большинство долгов связано с неуплатой ЖКХ, штрафов ГИБДД или алиментов. Все они являются кредитными клиентами банков, а некоторые также имеют задолженность перед микрофинансовыми организациями, пишут «Известия».

Все это связано с пандемией коронавируса и, как следствие, экономическим кризисом.

Ранее депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий списывать со счетов должников все деньги.