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Политика

В России решили на законодательном уровне поддержать погрязших в долгах жителей

Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 14:46
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 14:46
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий списывать со счетов должников все деньги. Соответствующий документ был представлен на суд парламентариев единороссами.

В случае если нововведение, предлагаемое депутатами, примут в стране, задолжавших граждан не оставят без копейки в кармане – соответствующие инстанции будут вынуждены сохранить на их счете сумму, равную прожиточному минимуму.

Речь идет о разных видах долгов – от неуплаты алиментов до невыплаты компенсации морального вреда. Единороссы предполагают, что данный законопроект может вступить в силу в мае текущего года, передает Znak.com.

Ранее сообщалось о том, что российских коллекторов начнут сажать в тюрьму на 12 лет за угрозы должникам.

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Госдума
Долги
Прожиточный минимум
Законопроект
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