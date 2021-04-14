В России решили на законодательном уровне поддержать погрязших в долгах жителей

Политика

Сегодня депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий списывать со счетов должников все деньги. Соответствующий документ был представлен на суд парламентариев единороссами.

В случае если нововведение, предлагаемое депутатами, примут в стране, задолжавших граждан не оставят без копейки в кармане – соответствующие инстанции будут вынуждены сохранить на их счете сумму, равную прожиточному минимуму.

Речь идет о разных видах долгов – от неуплаты алиментов до невыплаты компенсации морального вреда. Единороссы предполагают, что данный законопроект может вступить в силу в мае текущего года, передает Znak.com.

Ранее сообщалось о том, что российских коллекторов начнут сажать в тюрьму на 12 лет за угрозы должникам.