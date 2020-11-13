В России почти 22 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки

Фото: Akademicheskiymedia.ru

За минувшие сутки в России выявили почти 22 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным оперштаба, зафиксировано 21 983 заболевших.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Москве, где за сутки зафиксировали 5974 заболевших, в Санкт-Петербурге (1756), в Московской области (760).

За сутки скончались 411 человек, полностью выздоровели 18 735 пациентов.

Общее число заболевших в России достигло 1 880 551. За весь период пандемии зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека, пишет «ПолитЭксперт».

Матвиенко закашлялась. Все напряглись. Все проверено – «это не COVID».

В ходе заседания научно-экспертного совета при Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко закашлялась.

Зачитывая речь спикер Совфеда немного закашлялась. Матвиенко попросила извинения, отметив, что «сейчас кашлять нельзя, это не COVID, все проверено».