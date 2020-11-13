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Матвиенко закашлялась. Все напряглись. Все проверено – «это не COVID»
13 ноября, 2020 12:20
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фото: Flickr
В ходе заседания научно-экспертного совета при Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко закашлялась.
Зачитывая речь спикер Совфеда немного закашлялась. Матвиенко попросила извинения, отметив, что «сейчас кашлять нельзя, это не COVID, все проверено», пишет «РИА Новости».
Тотальной вакцинации от коронавируса в России не будет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о старте массовой вакцинации в ближайшие месяцы.
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