Тотальной вакцинации от коронавируса в России не будет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о старте массовой вакцинации в ближайшие месяцы.

По словам Пескова, производство препарата начнется очень скоро. Счет идет на «дни и недели». Мощности по выпуску вакцины от коронавируса в России будут наращиваться, сообщает телеграм-канал «RT».

При этом пресс-секретарь отметил, что «поголовной вакцинации в России быть не может, она будет исключительно добровольная».

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