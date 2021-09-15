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В России объявлены первые победители правительственной лотереи для вакцинированных
15 сентября, 2021 12:02
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стали известны итоги первого розыгрыша денежных призов среди россиян, сделавших прививку от коронавируса. Определены 500 победителей - каждый получит по 100 тыс. рублей.
Номера победивших сертификатов публикуют на сайте проекта «Бонус за здоровье». О призе можно также узнать на портале госуслуг.
Для перечисления средств достаточно указать в личном кабинете данные карты «Мир». Средства перечислят в течение 6 месяцев, пишет «Российская газета».
Второй розыгрыш состоится 14 октября. В рамках него определят еще 500 победителей.
Напомним, правительство установило одну тысячу призов для вакцинированных граждан.
Ранее в Московской области объявили розыгрыш квартиры среди привитых от коронавируса.
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