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Экономика
Глава Подмосковья объявил розыгрыш квартиры для всех привившихся
13 июня, 2021 15:18
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https://pixabay.com/
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал розыгрыш квартиры среди вакцинировавшихся от коронавируса.
На бесплатную жилплощадь смогут рассчитывать все, прошедшие вакцинацию в пунктах Московской области в период с 15 по 25 июня 2021 года. При этом использован может быть любой из российских препаратов. Предварительно необходима регистрация на сайте «Госуслуги» и подтверждение согласия на участие в акции.
Трехкомнатная квартира в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове достанется счастливчику 27 июня. Победитель будет объявлен в 19.00. На его телефон придет SMS-уведомление, передает РБК.
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