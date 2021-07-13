Новости – Люди
Люди
В России обновлен максимум по летальным исходам от коронавируса
13 июля, 2021 11:48
1 мин
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Число летальных исходов от коронавируса в России обновила максимум за всю пандемию. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки зафиксировано 780 летальных исходов от коронавируса. За весь период пандемии в России умерли 144 492 человека.
Предыдущий максимум по смертности от коронавируса был зафиксирован 10 июля – 752 человека, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Также в оперштабе сообщили, что в России за минувшие сутки зафиксировали 24 702 новых случая COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (4991), Подмосковье (2550) и Санкт-Петербурге (1936).
Михаил Мишустин назвал единственный способ победить пандемию коронавируса.
Обсудите на форуме:
За прошедшие сутки зафиксировано 780 летальных исходов от коронавируса – это максимальное значение за всю пандемию. Почему растет число смертей от COVID-19?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку