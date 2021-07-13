Михаил Мишустин назвал единственный способ победить пандемию коронавируса
Победить коронавирус можно только благодаря совместным усилиям государства и общества. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Здоровье нации».
По словам Мишустина, человечество столкнулось с глобальной угрозой, которая унесла миллионы жизней. Борьба с пандемией показала важность соблюдения рекомендаций специалистов и необходимость ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.
Единственным способом победить пандемию Мишустин назвал вакцинацию, создание коллективного иммунитета и объединение усилий государства и общества, пишет «РИА Новости».
Эффективность «ЭпиВакКороны» вызывает сомнения. Об этом в интервью «Русской планете» заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Он также рассказал, как победить коронавирус, почему «Спутник» эффективен против новых штаммов и препаратной войне с другими странами.