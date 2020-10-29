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В РФ назревает лекарственный кризис. В интернете стали даже обмениваться таблетками

Лилия Караева
29 октября, 2020 12:02
2 мин
Лекарства
Piqsels.com

Россияне жалуются в соцсетях на отсутствие лекарств в аптеках. Эксперты объясняют назревающий лекарственный кризис сбоями в работе системы маркировки и проблемами с госзакупками.

В Институте государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ заявили, что поставка 4,5 миллионов лекарств суммарно задержана на 216 дней. В связи с дефицитом препараты дорожают.

За 9 месяцев лекарственная инфляция составила 6,2%. Только в сентябре медикаменты подорожали на 8,8%.

Замдиректора Института Константин Головщинский констатировал, что на рынке лекарственного обеспечения наблюдается «идеальный шторм: соединение краткосрочных и среднесрочных негативных трендов и проблем».

К краткосрочным относятся увеличение спроса на лекарства из-за пандемии и сбои в работе системы маркировки. Ряд аптечных организаций и дистрибьюторы оказались не готовы к работе с маркированными лекарствами - это привело к исчезновению препаратов с полок, пишут «Ведомости».

К среднесрочным проблемам отнесли принцип «третий лишний» в госзакупках. Накануне его предложили отменить, так как с его введением доля сорванных аукционов выросла по сравнению с прошлым годом в полтора раза.

Ранее Минздраву России разрешили жестко «гасить» токсичные лекарства. Первым на очереди оказался противовирусный препарат «Кагоцел».

темы
Россия
лекарства
кризис
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