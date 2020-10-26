Минздраву РФ разрешили «гасить» токсичные лекарства. Первая «бомба» - о препарате «Кагоцел»

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Минздрав России получил неограниченные полномочия для наведения порядка на фармацевтическом рынке - ведомству разрешили жестко «гасить» токсичные лекарства. Первым на очереди оказался противовирусный препарат «Кагоцел», который называли эффективным средством против коронавируса.

Минздрав опубликовал припасенную «бомбу», заявив, что производитель не проводил клинических исследований препарата на бесплодие. Таким образом, министерство ответило блогеру Марине Ярославцевой, которая требовала запретить приводящее к бесплодию средство.

В ответе говорится, что производитель объяснил отсутствие исследований «достаточностью полученных сведений на этапе доклинического изучения препарата». Ведомство констатировало, что исследования проводились только на животных.

В 2019 году СМИ написали, что «Кагоцел» содержит госсипол, вызывающий бесплодие у мужчин. При этом лекарство входит в список ЖНВЛП и участвует в госзакупках. Только в первом квартале 2020 года россияне потратили на «Кагоцел» 1,42 млрд рублей, больницы купили этого препарата на сумму более чем 30 млн рублей.

В 1970 году в Китае начали исследовать госсипол как противозачаточное средство для мужчин. Его изучали 10 лет, в исследовании участвовали 10 тысяч человек. Испытания прекратили из-за неустранимых побочных эффектов - противозачатный эффект оказался необратим.

Как пишет Telegram-канал МедИнформБюро, последней каплей для Минздрава перед публикацией данной информации стало то, что производитель начал позиционировать лекарство как лучшее средство от коронавируса и ссылался на рекомендации ведомства. Это вызвало возмущение врачей - они начали обращаться за разъяснениями в региональные Минздравы.

Ранее сообщалось о побочных эффектах у 15% привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V».