В России нашли регион с самой высокой зарплатой
Жители Чукотки обошли все остальные регионы России по уровню зарплаты.
Как говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, на Чукотке люди в среднем получают 124,3 тыс. рублей в месяц. При этом второе место получил Ямало-Ненецкий автономный округ. Там средняя оплата труда в районе 109 тыс. рублей. Москва оказалась лишь на третьем месте со 104,4 тыс. рублей в месяц, пишут «Известия».
Несмотря на внушительные цифры, эксперты пришли к выводу, что за год произошло хоть и незначительное, но все же уменьшение индекса социального благополучия населения у всех субъектов. Все это связано, прежде всего, с экономическим кризисом в период пандемии коронавируса.
Ранее в России придумали новый способ повышения уровня жизни населения. По мнению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, необходимо, в первую очередь, акцентировать внимание на предприятиях, отказывающихся увеличивать заработную плату сотрудникам.