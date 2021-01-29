В России начали отзывать десятки тысяч потенциально опасных проданных машин Toyota и Lexus

Общество

В России отзывают более 82 тысяч машин Lexus и Toyota, проданных с 31 января 2013 года по настоящее время. В автомобилях есть дефект, который может привести к возгоранию.

Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв касается машин Lexus LX570 и Toyota LC200.

В сообщении ведомства говорится, что машины оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, в котором со временем может образоваться трещина. В случае возникновения такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае - пожару.

Владельцев машин проинформируют о необходимости предоставить машины для проведения ремонтных работ. На всех автомобилях форсунки омывателя заменят на модернизированные. Работы проведут бесплатно, говорится на сайте Росстандарта.

Ранее в машинах «АвтоВАЗа» нашли серьезную неисправность.