В России начали отзывать десятки тысяч потенциально опасных проданных машин Toyota и Lexus
В России отзывают более 82 тысяч машин Lexus и Toyota, проданных с 31 января 2013 года по настоящее время. В автомобилях есть дефект, который может привести к возгоранию.
Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв касается машин Lexus LX570 и Toyota LC200.
В сообщении ведомства говорится, что машины оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, в котором со временем может образоваться трещина. В случае возникновения такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае - пожару.
Владельцев машин проинформируют о необходимости предоставить машины для проведения ремонтных работ. На всех автомобилях форсунки омывателя заменят на модернизированные. Работы проведут бесплатно, говорится на сайте Росстандарта.
Ранее в машинах «АвтоВАЗа» нашли серьезную неисправность.