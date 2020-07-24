По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В России молодым семьям с детьми компенсируют 35% стоимости жилья

Лилия Караева
24 июля, 2020 16:22
1 мин
Ребенок за компьютером
Piqsels.com

Российское правительство направит 5 млрд рублей на компенсацию части стоимости жилья молодых семей с детьми. Прежде всего, помощь будет оказана многодетным.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет о компенсации 35% стоимости жилья.

Выплату можно направить на покупку и строительство жилья не только эконом-класса, но и более высокого уровня. Благодаря инициативе правительства, квартирный вопрос будет решен у более чем 15 тысяч семей, пишет «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об историческом шансе правительства помочь россиянам с приобретением жилья.

темы
дети
Михаил Мишустин
семья
жилье
компенсация
постановление
1 мин