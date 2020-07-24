В России молодым семьям с детьми компенсируют 35% стоимости жилья

Общество

Piqsels.com

Российское правительство направит 5 млрд рублей на компенсацию части стоимости жилья молодых семей с детьми. Прежде всего, помощь будет оказана многодетным.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет о компенсации 35% стоимости жилья.

Выплату можно направить на покупку и строительство жилья не только эконом-класса, но и более высокого уровня. Благодаря инициативе правительства, квартирный вопрос будет решен у более чем 15 тысяч семей, пишет «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об историческом шансе правительства помочь россиянам с приобретением жилья.