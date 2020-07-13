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Владимир Путин заявил о появившемся шансе решить жилищный вопрос россиян

Лилия Караева
13 июля, 2020 12:43
1 мин
Жилой дом
Piqsels.com

У российского правительства есть «исторический шанс» решить вопрос с жильем в стране и его нельзя упустить. Об этом сказал президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, решить вопрос с жильем можно даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».

Обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, Путин сказал: «У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс».

Президент констатировал, что наличие жилья - «одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи», пишет «Интерфакс».

Путин отреагировал на планы к 2026 году обеспечить жильем 5 миллионов человек. «Мне кажется, можно и большего добиться», - сказал он.

Ранее президент поставил задачи до 2030 года.

темы
Россия
Владимир Путин
жилье
решение
шанс
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