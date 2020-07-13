Три задачи Владимира Путина: президент расставил приоритеты на предстоящее десятилетие

Политика

Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам предложил «заглянуть» за 2024 год и уже сейчас поставить задачи на ближайшее десятилетие. Он сделал акцент, что основной задачей является стабильность доходов россиян.

Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». По словам президента, долгосрочные ориентиры останутся неизменными.

«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал российский лидер.

К таким он отнес увеличение продолжительности жизни и борьбу с бедностью. Для решения этой задачи «нужны новые рабочие места и благоприятные возможности людей вести свое дело».

Вторая задача - попадание России в число лидеров по качеству общего образования, по объему исследований и научных разработок.

Третий блок задач - создание благоприятной среды. В него входят улучшение качества дорог, защита окружающей среды, изменение условий жизни в сельских районах, пишет РБК.

4 июля в России вступила в силу новая Конституция. Она предусматривает обнуление сроков действующего президента. Это означает, что Путин сможет находиться у власти до 2036 года. В Кремле посчитали результаты голосования по Конституции триумфом.