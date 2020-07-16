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В России могут начать раздавать «арктические» гектары

Михаил Орлов
16 июля, 2020 12:00
2 мин
Северное сияние
Unsplash

Министерство по делам Дальнего Востока и Арктики заявило о подготовке нормативно-правовой базы для бесплатного выделения гражданам России «арктического» гектара.

На выделенных участках будет разрешено возведение жилых строений, а также ведение экономической деятельности, от который наниматели, а в последствии и собственники участков, смогу получать доход.

Предполагается, что изначально земля будет выдаваться в безвозмездное пользование сроком на пять лет, после чего наниматель будет иметь возможность безвозмездно приобрести участок в собственность.

Участки будут раздавать в НАО, ЯНАО, Мурманской и Архангельской областях, в Коми и Карелии. В начале реализации программы жители региона будет иметь приоритет перед другими гражданами страны. По прошествии полугода в программе смогут участвовать все жители Российской Федерации, сообщает издание «Московский комсомолец».

В ближайшее время станут известны новые подробности предоставления «арктических» гектаров гражданам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что «Дальневосточный гектар» возродил заброшенное село на Колыме.

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