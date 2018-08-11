«Дальневосточный гектар» возродил заброшенное село на Колыме

Благодаря программе «Дальневосточный гектар» в Магаданской области возрождается заброшенное десять лет назад село Кулу.

Две семьи взяли шесть гектаров земли, еще 60 получили в аренду. На земле они открыли крестьянско-фермерское хозяйство, передает Агентство экономической информации «Прайм». Сейчас на ферме трудятся 25 человек. Они выращивают овощи, занимаются разведением скота. Свою продукцию фермеры поставляют на рудники имени Матросова и «Павлик».

Однако новые кулинцы столкнулись с целым комплексом проблем, в том числе законодательных. За дополнительные 60 гектаров им приходится платить в районную администрацию. Субсидии новых жителям села также не положены, так как они работают в селе, которого нет на карте региона.

Программа «Дальневосточный гектар» позволяет каждому россиянину получить на Дальнем Востоке землю площадью 1 гектар абсолютно бесплатно. Около 33 тысяч участков уже переданы в пользование.