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В России коронавирус спровоцировал рост числа заболевших проказой

Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 11:56
2 мин
Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 11:56
2 мин
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фото: Pixabay

В России за прошедший год выявлено 6 случаев заболевания лепрой (проказой). Об этом рассказал директор «Научно-исследовательского института по изучению лепры» Виктор Дуйко.

Институт является единственным в России учреждением, которое занимается лечением лепры. По словам Дуйко, в 2019 году был выявлен лишь один случай заболевания. Специалист отметил, что рост числа заразившихся столь редкой болезнью спровоцировал коронавирус. COVID-19 обостряет все инфекционные заболевания, пишет «РИА Новости».

Лепра - это хроническая болезнь, вызываемая бациллой Mycobacterium leprae. Размножается медленно, инкубационный период болезни может длится около 5 лет. Проказа поражает, в основном, кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза.

Ранее сообщалось, что от осложнений коронавируса вероятность смерти у людей азиатского происхождения и чернокожих выше, чем у представителей европеоидной расы. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.

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