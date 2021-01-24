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Медики: коронавирус имеет расовую избирательность

Сергей Михневич
24 января, 2021 11:02
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 11:02
1 мин
Коронавирус имеет расовую избирательность
Istock

От осложнений коронавируса вероятность смерти у людей азиатского происхождения и чернокожих выше, чем у представителей европеоидной расы. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.

Специалисты изучили данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтвержденным COVID, которых госпитализировали в клиники. Оказалось, что у азиатских и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ был выше на 50-80% по сравнению с «белыми» пациентами того же возраста, пишет Росбалт.

Всего за 30 дней наблюдений скончались 511 пациентов. Вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, у чернокожих в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи.

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