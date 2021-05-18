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В России хотят запретить женщинам самостоятельно принимать решение о материнстве

Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 13:14
1 мин
Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 13:14
1 мин
Tatiana Morozova/Russian Look
Tatiana Morozova/Russian Look

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к депутатам Государственной думы РФ с просьбой запретить иностранцам предлагать российским женщинам родить им ребенка за деньги.

По мнению епископа Русской православной церкви, данное ограничение позволило бы улучшить в стране демографическую ситуацию. К тому же, церковь выступает противницей суррогатного материнства.

«Тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», – сказал патриарх.

Кроме того, он подчеркнул, что данная услуга должна быть сведена к минимуму в РФ, передает РИА Новости.

Ранее патриарх Кирилл объяснил поступок Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей и педагогов в казанской школе, отсутствием религиозного воспитания.

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РПЦ
Госдума
Патриарх Кирилл
Суррогатное материнство
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