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Отсутствие религиозного воспитания и неверие Бога вынудили Ильназа Галявиева расстрелять детей

Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 12:43
2 мин
Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 12:43
2 мин
Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press
Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события, произошедшие в казанской школе 11 мая. По его мнению, Ильназ Галявиев, расстрелявший учеников и педагогов в образовательном учреждении, пошел на этот шаг из-за отсутствия религиозного воспитания.

Епископ Русской православной церкви ознакомился с биографией стрелка и не нашел причин для совершения такого жестокого преступления, поэтому единственно верным объяснением убийства невинных людей он называет неверие в Бога. Также патриарх сравнил Галявиева с героем романа Федора Достоевского Иваном Карамазовым, изрекшим мысль «Если Бога нет, то все дозволено».

«Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека», – цитирует патриарха Кирилла РИА Новости.

Ранее на Ставрополе завели дело на несовершеннолетнего студента, который захотел провести «эксперимент» со стрельбой.

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РПЦ
Стрельба
Патриарх Кирилл
Ильназ Галявиев
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