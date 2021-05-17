На Ставрополе завели дело на студента за «эксперимент» со стрельбой

Следствие

В Ставропольском крае «исследование» 17-летнего студента одного из колледжей Кисловодска закончилось возбуждением уголовного дела против него самого. Все дело в том, что молодой человек разместил в чате своих одногруппников сообщение о планирующемся нападении на образовательное учреждение.

По словам самого парня, он лишь хотел провести социальный эксперимент, проверить, как на его уведомление о предстоящей стрельбе отреагируют сверстники. Долго ждать реакции не пришлось – правоохранители тут же подключились к ситуации. Известно, что сегодня юноша вместе со своими родителями уже побывал в отделении полиции на допросе.

«Что же, можно поздравить «исследователя». Результат он получил очевидный – уголовное разбирательство», – цитирует главу региона Владимира Владимирова телеканал «360».

Ранее сообщалось о том, что силовики обнаружили склад оружия у пошутившего про нападение на московскую школу 16-летнего парня. Волна подобных сообщений прокатилась по стране после кровавой бойни в казанской школе.