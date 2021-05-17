Полиция обнаружила склад оружия у пошутившего про нападение на московскую школу подростка

Следствие

В Москве сотрудники правоохранительных органов нагрянули домой к 16-летнему подростку. Повод оказался более чем серьезным – юноша намеревался повторить действия Ильназа Галявиева, открывшего 11 мая стрельбу в казанской школе.

Известно, что подросток рассказал о своем намерении 15-летней подруге. Та перепугалась и тут же побежала к матери, которая, в свою очередь, и вызывала полицейских. Прибывшие на место силовики сначала просто побеседовали с 16-летним. Он пытался убедить правоохранителей в том, что просто пошутил и не собирается никого расстреливать. Однако в его квартире были найдены пневматический автомат, пневматический пистолет, револьвер и пустой тубус от ручного противотанкового гранатомёта, передает Telegram-канал Life Shot.

Известно, что парня пока не стали задерживать, но оружие изъяли. Проводится проверка.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье 15-летнего подростка, обещавшего повторить кровавую бойню.