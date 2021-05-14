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В Подмосковье задержан обещавший кровавую бойню подражатель казанского стрелка

Артем Денисов
14 мая, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 04:02
1 мин
Фото: "Плохие новости 18+"
Фото: "Плохие новости 18+"

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье 15-летнего подростка.

11 мая в Telegram-канале житель Домодедово обещал повторить за Ильназом Галявиевым кровавую бойню.

Через три недели в подмосковной деревне Путилково в городском округе Красногорск он собирался устроить расстрел в школе, подобный тому, что произошел в Казани. «Ждите через три недели в Путилково. Будет веселее от меня», - написал подросток в комментариях в одной из групп в Telegram, сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

На допросе Евгений заявил, что в Путилково он никогда не был.

Напомним, бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.

Ранее по теме:  «Тихий очень, спокойный, замкнутый». Сосед рассказал о детстве казанского стрелка Ильнаа Галявиева
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ТЕГИ
Стрельба
Домодедово
Оружие
Подростки
Бойня
Путилково
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