В Подмосковье задержан обещавший кровавую бойню подражатель казанского стрелка

Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье 15-летнего подростка.

11 мая в Telegram-канале житель Домодедово обещал повторить за Ильназом Галявиевым кровавую бойню.

Через три недели в подмосковной деревне Путилково в городском округе Красногорск он собирался устроить расстрел в школе, подобный тому, что произошел в Казани. «Ждите через три недели в Путилково. Будет веселее от меня», - написал подросток в комментариях в одной из групп в Telegram, сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

На допросе Евгений заявил, что в Путилково он никогда не был.

Напомним, бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.