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Происшествия
В Подмосковье задержан обещавший кровавую бойню подражатель казанского стрелка
14 мая, 2021 04:02
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Фото: "Плохие новости 18+"
Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье 15-летнего подростка.
11 мая в Telegram-канале житель Домодедово обещал повторить за Ильназом Галявиевым кровавую бойню.
Через три недели в подмосковной деревне Путилково в городском округе Красногорск он собирался устроить расстрел в школе, подобный тому, что произошел в Казани. «Ждите через три недели в Путилково. Будет веселее от меня», - написал подросток в комментариях в одной из групп в Telegram, сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
На допросе Евгений заявил, что в Путилково он никогда не был.
Напомним, бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.
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