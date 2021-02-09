В России хотят запретить дешевое пиво

Общество

Союз российских пивоваров (СРП) предложил установить минимальную розничную цену пива. Цель инициативы - борьба с искусственно заниженными ценами транснациональных компаний.

Соответствующая инициатива была направлена правительству и лично министру финансов Антону Силуанову. В СПР считают, что на отечественном рынке пива установилась нездоровая ситуация. Крупные производители активно демпингуют, снижая цены. Таким способом они ведут борьбу за долю рынка и рост продаж. Однако мелким и средним компаниям такая политика недоступна, поскольку может привести к убыточности.

Некоторые производителей предлагают запретить продажу пива по цене до 45 рублей за 0,5 литра, чтобы бороться с искусственно заниженными ценами, пишет «Коммерсант».

Пиво стало самым популярным напитком в России. По объемам потребления оно опередило водку.