В России хотят ввести связанный с рабством государственный праздник
Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов предложил утвердить в России новый государственный праздник. По его мнению, граждане страны должны помнить отменённое императором Александром II крепостное право.
О необходимости утверждения в РФ памятного дня, посвящённого минувшим событиям, Севастьянов заговорил после того, как лидер США Джо Байден ввёл в стране новый праздник — день освобождения от рабства. В России рабство отменили раньше, чем в Штатах, однако акцентировать внимание на данном событии почему-то не торопятся. Глава ВСС напомнил, что в этом году исполнилось 160 лет со дня отмены рабства в России.
«Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России - день отмены рабства, сделать его 3-го марта», — цитирует Севастьянова РИА Новости.
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