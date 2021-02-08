В России хотят убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов

Общество

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию крепче 15 процентов. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Хамзаеа указал на то, что прилавки с алкоголем в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади. Тем самым они выполняют рекламную функцию среди граждан, в том числе и среди несовершеннолетних.

Общественник предлагает перенести продажу алкоголя крепостью свыше 15 процентов исключительно в специализированные магазины, пишет «RT».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла правительственный закон о повышении в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов. Также вырастут акцизы на алкогольную продукцию.