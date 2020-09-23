В России подорожают сигареты и алкоголь

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Госдума приняла правительственный закон о повышении в следующем году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов. Также вырастут акцизы на алкогольную продукцию.

Согласно документу, ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.

Замглавы Минфина Алексей Сазонов отметил, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака и эта мера доказана, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что Минздрав России хочет запретить ароматизаторы и вкусовые добавки в сигаретах. Их содержат 98 процентов табачных изделий на российском рынке.