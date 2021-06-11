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В России хотят разрешить суррогатное материнство смешанным парам
11 июня, 2021 17:43
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Tatiana Morozova/Russian Look
Перый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил о том, что в скором времени сенаторы поддержат внесённый депутатами нижней палаты парламента законопроект о запрете суррогатного материнства в России для иностранных граждан.
При этом он подчеркнул, что данной возможностью смогут воспользоваться при необходимости россияне, если их брак зарегистрирован, либо же одинокие женщины, которые не могут по состоянию здоровья родить ребёнка.
Также, по словам Рязанского, «послабления могут быть распространены на смешанные пары, где один из супругов — россиянин», — цитирует сенатора РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что власти России начнут оплачивать путешествия семей с детьми.
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