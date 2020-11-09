В России хотят изменить правила оформления мелких аварий

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В России могут пересмотреть порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий.

Такая инициатива прорабатывается, чтобы избежать повторных ДТП, когда наезд осуществляется во время оформления аварии. Необходимо проверить число погибших в подобных происшествиях, и если оно превышает 10 процентов от общего числа жертв аварий в столице, то правила оформления дорожно-транспортных происшествий будут изменены.

Однако уже сейчас известно, что с начала года в Москве произошло более трех тысяч аварий, которые связаны с наездом на стоящие автомобили при оформлении ДТП, пишет «Коммерсант».

В России также могут ужесточить наказания за аварии со смертельным исходом, совершенные водителем в состоянии опьянения.