В России штраф за «пьяное» ДТП хотят поднять до 3 миллионов рублей

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В России могут ужесточить наказания за аварии со смертельным исходом, совершенные водителем в состоянии опьянения. Соответствующие предложения общественники и юристы направили в Госдуму.

Специалисты компаний AVG Legal, VvCube и «Дело жизни» выступили с инициативой ввести помимо лишения свободы штраф 2-2,5 млн. рублей за такие ДТП.

Штраф до 3,5 млн. рублей предлагается ввести за ДТП в нетрезвом виде, которое привело к гибели нескольких жертвам.

Также общественное движение «Синие Ведерки» выступило с предложением признать отягчающим обстоятельством совершенное ДТП с тяжкими последствиями факт неоднократных грубых нарушений правил дорожного движения, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Фольксваген Пассат» и «Киа Рио». В ходе аварии пострадали пятеро детей.

По данным ГИБДД, водитель «Пассата», после крепкого застолья, сел за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем, в котором везли пятерых детей.