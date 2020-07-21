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В России кальяны и вейпы приравняли к сигаретам

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 15:48
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фото: Pixabay

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов, кальянов и снюсов к сигаретам.

Законопроект предусматривает запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов) несовершеннолетним, а также вовлечение детей в процесс курения.

Проектом закона предлагается распространить на электронные сигареты, вейпы и кальяны такую же административную ответственность, как и на сигареты.

Правительство законопроект поддержало, пишет «РИА Новости».

Дым от электронных сигарет вызывает рак лёгких. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета.

темы
Россия
общество
Госдума
сигареты
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