Общество
В России кальяны и вейпы приравняли к сигаретам
21 июля, 2020 15:48
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фото: Pixabay
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов, кальянов и снюсов к сигаретам.
Законопроект предусматривает запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов) несовершеннолетним, а также вовлечение детей в процесс курения.
Проектом закона предлагается распространить на электронные сигареты, вейпы и кальяны такую же административную ответственность, как и на сигареты.
Правительство законопроект поддержало, пишет «РИА Новости».
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