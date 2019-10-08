Дым-убийца: электронные сигареты вызывают рак легких

Дым от электронных сигарет вызывает рак лёгких. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета.

Итоги работ экспертов показали, что дым электронных сигарет вызывает онкологию у мышей. Это исследование стало первым, которое определило точную связь между никотином из электронных сигарет и раком.

Как оказалось, пар от вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких. Более того, возможно и поражение мочевого пузыря.

Из 40 мышей, подвергшихся воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак легких. У 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря, пишет «РИА Новости».

Как заявил ведущий исследователь Мун-Шонг Тан, если курить электронные сигареты, со временем могут появиться различные виды болезней. Так, «через много лет, возможно, появится рак», заявил эксперт.

Ранее стало известно о том, что от неизвестной болезни, связанной с курением электронных сигарет, погибли 18 человек. Еще 1080 заболели. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США.