От курения вейпов погибли и заболели около 1100 человек

От неизвестной болезни, связанной с курением электронных сигарет, погибли 18 человек, еще 1080 заболели. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

Еще неделю назад число заболевших было 805 человек. 70% пациентов – это курильщики вейпов мужского пола. Большей части заболевших нет 35 лет, говорится на сайте СDC.

Пока причина заболевания не установлена. Версию о том, что причиной болезни стали маслянистые субстанции в жидкостях для вейпов, опровергли после вскрытия 17 погибших.

Напомним, волна смертей от вейпов началась в США летом 2019 года. Президент США Дональд Трамп в середине сентября анонсировал запрет на курение электронных сигарет.