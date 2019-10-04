От курения вейпов погибли и заболели около 1100 человек
От неизвестной болезни, связанной с курением электронных сигарет, погибли 18 человек, еще 1080 заболели. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).
Еще неделю назад число заболевших было 805 человек. 70% пациентов – это курильщики вейпов мужского пола. Большей части заболевших нет 35 лет, говорится на сайте СDC.
Пока причина заболевания не установлена. Версию о том, что причиной болезни стали маслянистые субстанции в жидкостях для вейпов, опровергли после вскрытия 17 погибших.
Напомним, волна смертей от вейпов началась в США летом 2019 года. Президент США Дональд Трамп в середине сентября анонсировал запрет на курение электронных сигарет.
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