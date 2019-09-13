Минздрав даст отпор производителям вейпов

Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она отметила, что за последние четыре-пять лет использование электронных сигарет выросло более, чем в 2,5 раза.

«Международное исследование, которое ВОЗ проводила на нашей территории, показало, что если в 2014—2015 году курящих электронные сигареты было 3,5%, в прошлом году это уже 9%. Фактически производители этих продуктов втягивают россиян в новую вредоносную кампанию, нам надо противостоять», ­­- заявила госпожа Скворцова «Интерфаксу».

Ранее Минздрав заявил о необходимости включить антитабачные ограничения на электронные сигареты, кальяны и вейпы.