Минздрав даст отпор производителям вейпов
Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она отметила, что за последние четыре-пять лет использование электронных сигарет выросло более, чем в 2,5 раза.
«Международное исследование, которое ВОЗ проводила на нашей территории, показало, что если в 2014—2015 году курящих электронные сигареты было 3,5%, в прошлом году это уже 9%. Фактически производители этих продуктов втягивают россиян в новую вредоносную кампанию, нам надо противостоять», - заявила госпожа Скворцова «Интерфаксу».
Ранее Минздрав заявил о необходимости включить антитабачные ограничения на электронные сигареты, кальяны и вейпы.
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