Минздрав приравняет кальяны и вейпы к сигаретам

Министерство здравоохранения России считает необходимым включить антитабачные ограничения на электронные сигареты, кальяны и вейпы.

О скором рассмотрении такой инициативы заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Он отметил, что подобные меры должны положительно отзываться в обществе, ведь они направлены, в частности, и на обеспечение прав человека.

«Мы исходим из необходимости скорейшего рассмотрения и принятия этих законопроектов, но в то же время необходима тщательная проработка, чтобы не было упущено никаких важных моментов», — приводит слова замминистра «Коммерсант».

Господин Салагай подчеркнул, что антитабачное законодательство «действует всегда там, где курение из личного дела становится делом общественным».

Курильщикам в России год от года становится выживать тяжелее. Накануне в Госдуме предложили установить единый ценовой минимум на табачную продукцию. Ценник за любую пачку сигарет в скором времени будет превышать 85 рублей.