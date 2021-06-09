В России изменятся законы из-за электросамокатов. Инициатором стал СК
Следственный комитет России всерьез возьмется за электросамокаты. Во-первых, нужно разобраться с их статусом, во-вторых, устранить пробелы в отечественных законах. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она подчеркнула, что Минтрансу и МВД тоже нужно как можно скорее подключиться к процессу и разработать регламент использования скоростного двухколесного транспорта. При этом без внимания не останутся и компании, предоставляющие электросамокаты в аренду.
«Такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах, в частности, только в Санкт-Петербурге зафиксированы восемь происшествий, по шести из которых возбуждены и расследуются уголовные дела», — цитирует Петренко ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге местным жителям запретили ездить на электросамокате — горожане буквально наезжают друг на друга.