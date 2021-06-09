Петербуржцам запретили брать в аренду электросамокаты — горожане сбивают друг друга
В Санкт-Петербурге несколько сервисов аренды электросамокатов приостановили свою деятельность. Ранее воспользоваться двухколёсным транспортом можно было с помощью приложений Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и других. Теперь они недоступны. Причину оглашать не хотят.
Известно, что ранее в офисах кикшеринговых компаний прошли обыски в связи с наездом клиентов на пешеходов. По данному инциденту возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Северной столице ввели ограничение скорости самокатов до 10 км/ч в центральной части города, передает РИА Новости.
Когда аренда электросамокатов вновь будет доступна в том же масштабе, что и до остановки деятельности компаний, остается загадкой.
Ранее сообщалось о том, что в Калининграде арестовали мужчину за езду на электросамокате без прав и шлема.