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В Калининграде арестовали мужчину за езду на электросамокате без прав и шлема
4 июня, 2021 14:40
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Суд в Калининграде вынес решение об аресте на трое суток 31-летнего местного жителя за управление электросамокатом без прав и шлема. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Управлял электросамокатом мощностью 1 киловатт при этом он был ранее лишен права управления за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины было составлено два протокола: один за отсутствие шлема, другой — за управление транспортным средством после лишения водительских прав.
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