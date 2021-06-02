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Происшествия
В маршрутном автобусе в Красноярске чуть не сгорели заживо 50 пассажиров
2 июня, 2021 09:36
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Nikolay Gyngazov/Russian Look
В Красноярске пожар чуть не стал причиной страшного инцидента. Все дело в том, что в городе внезапно загорелся маршрутный автобус.
Известно, что в транспортном средстве под номером 50 находилось 50 человек. Возгорание произошло в районе улицы Белинского, 1. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС — им удалось ликвидировать пожар в кратчайшие сроки и спасти граждан. Никто не пострадал.
Площадь возгорания на момент прибытия огнеборцев достигла 20 квадратных метров. Причина случившегося выясняется специалистами, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
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