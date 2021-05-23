Опаснейший пожар на шахте в Коми закончился облегчением

Происшествия

Из шахты «Воркутинская» в республике Коми, где сегодня вспыхнул пожар, закончилась эвакуация. ЧП произошло на трансформаторе электроподстанции.

«Все работники выведены на поверхность, пострадавших или погибших нет», - сообщил хорошую новость представитель регионального МЧС. Его цитату приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в результате пожара, вышла из строя система главного проветривания, в то время, как на шахте трудились рабочие двух смен.