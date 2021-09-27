Новости – Люди
Люди
В Росгидромете предприняли попытку угадать какой будет зима
27 сентября, 2021 16:30
1 мин
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Росгидромет представил прогноз температурного режима на холодное полугодие. По данным ведомства, предстоящая зима обещает быть в пределах нормы, но не везде.
Средняя температура выше обычных значений прогнозируется в Сибири, Якутии и на севере Урала. В отдельные месяцы в южной половине Азиатской территории страны будет холоднее традиционных показателей.
Вероятность данного прогноза составляет 58-81%, уточняет телеканал «360».
Относительно сентябрьской погоды синоптики заявляют, что она оказалась на 2,5 градуса ниже прошлогодних значений. Аналогичная ситуация в Европе - там на один градус холоднее.
Ранее ученые определили два состояния погоды, которые сдерживают распространение коронавируса.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости