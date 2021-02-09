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Определена смертельная для коронавируса погода

Лилия Караева
9 февраля, 2021 11:51
2 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 11:51
2 мин
Коронавирус
Globallookpress

Два состояния погоды сдерживают распространение коронавируса. Такую гипотезу позволяет выдвинуть научная модель распространения COVID-19 в трех городах мира - Париже, Ньй-Йорке и Буэнос-Айресе.

Ее проанализировала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее мнению, морозная и солнечная погода зимой и солнечная летом с низкой влажностью и ветром позволяет убить коронавирус.

«...Есть впечатление, что если у нас «мороз и солнце; день чудесный» (начальные строки стихотворения «Зимнее утро» А.С. Пушкина – прим.), то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить», - предположила биолог.

Она отметила слабую сторону моделирования - ученые не проверили очень холодные температуры, например, минус 20.

Баранова сказала: «Самая плохая погода - это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом». Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее в тунце нашли убивающие коронавирус соединения.

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ТЕГИ
наука
коронавирус
погода
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