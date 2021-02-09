Способные убить коронавирус соединения нашли в тунце

Общество

В тунце обнаружены убивающие COVID-19 соединения.

Китайские эксперты изучили 142 пептида, содержащихся в мышечных волокнах этой рыбы. Они пришли к выводу, что один из них разрушительно воздействует на патоген. Как ожидается, открытие поможет создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить легкие пациентов с СOVID-19 и ускорить выздоровление.

Как сообщил профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов, «тунцовая диета» не является ни лечебной, ни профилактической мерой в отношение коронавируса, так как в рыбе содержится слишком мало описанных пептидов, а нужное количество может содержаться только в лекарственном средстве или пищевой добавке на основе пептидов тунца, пишут «Известия».

Ранее Минздрав РФ фактически одобрил применение препарата «Арбидол» (также известен как умифеновир) как средства для лечения коронавируса.

Производители «Арбидола» добавили в инструкцию к лекарству информацию, согласно которой он помогает при коронавирусе. Минздрав эти изменения одобрил.