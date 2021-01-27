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Сомнительное лекарство получило одобрение Минздрава как средство для лечения COVID-19

Антон Мельников
27 января, 2021 20:04
1 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 20:04
1 мин
Pixabay
Pixabay

Минздрав РФ фактически одобрил применение препарата «Арбидол» (также известен как умифеновир) как средства для лечения коронавируса.

Производители «Арбидола» добавили в инструкцию к лекарству информацию, согласно которой он помогает при коронавирусе. Минздрав эти изменения одобрил.

В инструкции сообщается, что препарат прошёл исследования in vitro. Это означает, что опыты выполнялись «в пробирке», а не на живых организмах. Исследования в культуре клеток Vero показали, что лекарство специфически подавляет вирус SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию коронавирусом, передают «Ведомости».

Отметим, что за годы существования умифеновира, так и не было проведено обширного и публичного исследования препарата, поэтому многие в профессиональной среде считают его эффективность недоказанной.

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ТЕГИ
Минздрав
коронавирус
Арбидол
1 мин
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